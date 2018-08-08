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Meclis'i bombalayan pilotun teğmen yeğeni FETÖ evlerinde kalmış

Akıncı Üssü davası sanıklarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve TBMM'yi bombaladığı tespit edilen eski pilot kurmay üsteğmen Müslim Macit'in yeğeni eski kursiyer teğmen Muhammed Macit'in, FETÖ'nün çalışma evlerinde kaldığı ortaya çıktı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:22
Meclis'i bombalayan pilotun teğmen yeğeni FETÖ evlerinde kalmış

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanık sıfatıyla ifade veren R.B, olay tarihinde Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığında astsubay rütbesinde görev yaptığını, saat 23.00 sıralarında bölük komutanı tarafından mesaiye çağrıldığını, daha sonra birliğe gittiğini anlattı.

Tabur komutanın emriyle gelen askeri araca binerek Gösteri ve Tatbikat Taburu'nun garajlar bölgesine gittiğini belirten R.B, garajlar bölgesindeki dinlenme odasına geçip televizyon izlerken darbe girişimini öğrendiklerini söyledi.

R.B, darbe girişiminden haberdar olduktan sonra garajlar bölgesinden kendi birliğine gittiğini ve sabaha kadar herhangi bir yasa dışı eyleme karışmadan beklediklerini ifade etti.

AİLECE DARBEYE KATILMIŞLAR

Tanık olarak ifadesine başvurulan S.F. de davanın sanıklarından eski kursiyer teğmen Muhammed Macit ile 2010 yılında FETÖ'nün çalışma evlerinde kaldığını anlattı.

S.F, 2010 yılında Ankara'da FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarından Maltepe Dershanesine gittiğini, dershanenin üst katında bulunan konferans salonunda örgüt sohbetleri düzenlendiğini ve orada çalışan bir öğretmen tarafından örgütün çalışma evine yönlendirildiğini belirtti.

Gittiği eve sanık Macit'in de geldiğini belirten S.F, "Muhammed Macit dershaneye gelmiyordu. Cemaatin öğrenci evinde ders çalışmaya geliyordu. O evde Muhammed ile birlikte 4 kişiydik. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde okuyan Ömer kod adlı kişi bizden sorumluydu." diye konuştu.

S.F, örgüt ağabeyinin kendilerini askeri okullara yönlendirdiğini, bunun üzerine sınavlara girip Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını, Muhammed Macit'in de subay olduğunu duyduğunu kaydetti.

FETÖ'NÜN EVLERİNDE BİRLİKTE KALMIŞLAR

Akıncı Üssü davası sanıklarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve TBMM'yi bombaladığı tespit edilen eski pilot kurmay üsteğmen Müslim Macit'in yeğeni olan sanığı, darbe girişiminden sonra haberlerde görüp hakkında ifade verdiğini dile getiren S.F, sanık Muhammed Macit ile FETÖ'nün çalışma evlerinde birlikte kaldıklarını belirtti.

Muhammed Macit, 2 Ekim 2017'de duruşmada Akıncı Üssü davası sanıklarından eski pilot kurmay üsteğmen Müslim Macit'in öz amcası olduğunu belirterek, akrabalık bağı üzerinden kendisinin de suçlu olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını savunmuş, FETÖ üyeliğini reddetmişti.

Duruşmaya yarın tanık beyanlarıyla devam edilecek.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:22
  1. Balıkesir
  2. Ankara
  3. muhammet macit
  4. Müslim Macit
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  6. 15 temmuz darbe girişimi

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