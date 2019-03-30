Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 43 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu- Meclise gelen dosya sayısı 292'ye ulaştı

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