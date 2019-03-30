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Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 43 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu- Meclise gelen dosya sayısı 292'ye ulaştı

30 Mart 2019 Cumartesi 13:53
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 43 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli'nin yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu.

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın iki, Ömer Öcalan'ın üç, Ayşe Acar Başaran'ın dört, Tuma Çelik'in iki, Mehmet Ruştu Tiryaki'nin iki, Erdal Aydemir'in iki, Mahmut Toğrul'un iki, Ayşe Sürücü'nün dört, İmam Taşçıer'in iki, Sait Dede'nin iki, Adnan Selçuk Mızraklı'nın iki, Semra Güzel, Musa Farisoğulları, Salihe Aydeniz, Berdan Öztürk, Dersim Dağı ve Remziye Tosun'un beşer dosyası bulunuyor.

Son gelen fezlekeler ile Meclise ulaşan dosya sayısı 292 oldu.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:53
  1. Dokunulmazlık
  2. Kemal Kılçdaroğlu
  3. Pervin Buldan
  4. Sezai Temelli
  5. TBMM

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