Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi HDP'den 8 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu- Meclise gelen dosya sayısı 209'a ulaştı

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