Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - CHP'den 1, HDP'den 20 olmak üzere toplam 21 milletvekili dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclise gelen dosya sayısı ise 185'e ulaştı.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, HDP Diyarbakır milletvekilleri Salihe Aydeniz, Semra Güzel, Dersim Dağ, Musa Farisioğulları, Remziye Tosun, İmam Taşçıer, Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran.

Gelen dosyalar arasında Aydeniz, Başaran, Mızraklı'nın 2'şer; Güzel ve Dağ'ın 3'er, Tosun'un ise 5 dosyası bulunuyor.

Son gelen 21 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı ise 185' ulaştı.