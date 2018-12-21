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Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu- Meclise gelen dosya sayısı 140'a ulaştı

21 Aralık 2018 Cuma 12:35
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Altay'ın yanı sıra TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi düzenlenen milletvekilleri şöyle:

"CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. "

Son gelen 9 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı ise 140 oldu.

Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un aralarında bulunduğu bazı milletvekillerine ait 70 dokunulmazlık dosyası ise daha önce TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:35
  1. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
  2. dokunulmazlık dosyası
  3. TBMM Başkanlığı

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