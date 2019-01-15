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Meclis'e gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanun teklifi reddedildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için sunulan kanun teklifi TBMM’de görüşüldü. TBMM'ye sunulan kanun teklifi reddedildi.

15 Ocak 2019 Salı 20:33
Meclis'e gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanun teklifi reddedildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için sunulan kanun teklifi TBMM’de görüşüldü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifini bugün TBMM’ye sundu.

CHP'li Gürer'in TBMM'ye sunduğu teklif bugün görüşüldü. Söz konusu kanun teklifi gerçekleştirilen oylama sonucunda reddedildi.

Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifine Saadet Partisi de destek verdi.

CHP’li Gürer’in TBMM’ye sunacağı teklifin kabul edilmesi ve yasalaşması halinde prim gününü ve çalışma yılını tamamlayan herkes yaşa bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanacaktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:33
  1. EYT
  2. Emeklilikte Yaşa Takılanlar
  3. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
  4. Ömer Fethi Gürer

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