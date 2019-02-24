Meclis yeni başkanını seçiyor İkinci turda yeterli çoğunluğu sağlayan aday çıkmadı

TBMM (AA) - TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda, ikinci turda 544 milletvekili oy kullandı.

Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilebilmek için adayların üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oy alması gerekiyor. Öte yandan ikinci tur oylamada eski Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Genel Kurul salonuna geldi. Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti temsilcileriyle tokalaştırdıktan sonra oy kullandı. Milletvekilleri, Yıldırım ile fotoğraf çektirdi.

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