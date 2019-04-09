Meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Genel ve Bilecik Belediye Meclis üyelerinin mazbata töreni için yaptığı açıklamada; ‘’Yol arkadaşlarımızla birlikte hizmet yolculuğuna başladık’’ dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis üyeleri ile Belediye Meclis üyeleri, aldıkları mazbatalar ile görevlerine başladı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mazbata alan üyeleri tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Şahin Açıklamasında; "’Bilecik’e bahar gelecek’ sloganı ile birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımız, mazbatalarını aldılar. Öncelikle bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor ve mazbatalarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Birlikte Bilecik için halkımız için güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.