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Meclis toplantısında belediye çalışmaları değerlendirildi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, büyükşehir belediye meclisi Mart ayı toplantısında Haliliye belediyesi olarak 5 yılda merkez ve kırsal mahallelerde yaptıkları çalışmaları anlattı.

12 Mart 2019 Salı 11:39
Meclis toplantısında belediye çalışmaları değerlendirildi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, büyükşehir belediye meclisi Mart ayı toplantısında Haliliye belediyesi olarak 5 yılda merkez ve kırsal mahallelerde yaptıkları çalışmaları anlattı.

 

Büyükşehir belediye meclisi Mart ayı toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin başkanlığında belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda söz alan Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye belediyesi olarak 5 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Merkez ve kırsal mahallelerde yaptıkları çalışmaları anlattı. Demirkol, kurucu belediye başkanı olarak Haliliye halkının her kesimini önemseyerek, çalıştıklarını anlattı. Gençler için Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Merkezi ve Aliya İzzetbegoviç Kapalı Yüzme Havuzu, kadın ve çocuklar için de Eyyüp Cenap Gülpınar Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezi, yaşlılar için Darül Vefa Yaşlı Bakımevi yaptıklarını da ifade etti. Daha sonra Demirkol, yaptıkları kalıcı eserlerin Şanlıurfa halkına hayırlı olmasını dileyerek birlikte çalıştıkları belediye başkanları ve meclis üyelerine de teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:39
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