TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Meclis'in 1 Ekim 2018'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.31 Temmuz 2018 Salı 09:58
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen kararda, TBMM'nin 26 Temmuz Perşembe gününden başlamak ve 1 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 25 Temmuz tarihli 10'uncu birleşiminde karar verildiği belirtildi.
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