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Meclis kararı ile Safranbolu’da otopark ücreti alınmaya başlayacak

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av.

28 Mayıs 2019 Salı 00:57
Meclis kararı ile Safranbolu’da otopark ücreti alınmaya başlayacak

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı ücretli otopark ile ilgili açıklamalarda bulundu.


İlçe Başkanı Sarı Safranbolu Belediye Meclisinin yaptığı olağanüstü toplantıda ilçe genelinde yol kenarındaki ücretli otopark uygulamasının görüşüldüğünü ve oy çokluğu ile ücretli otoparka geçilmesine karar verildiğini belirterek, "AK Parti Belediye Meclis üyelerinin tamamı ücretli otoparka red oyu kullanmış, MHP Meclis üyeleri ise çekimser oy kullanmıştır. Ancak CHP ve İyi Partili Meclis üyelerinin verdiği oylarla artık Safranbolu’da yol kenarlarından park ücreti alınacaktır" dedi.


Sarı Belediye Başkanının, meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasındaki amacının Safranbolu’ya ve Safranbolulu vatandaşlara yüklü miktarda otopark ücreti ödetmek olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, "Halbuki Türkiye’nin muhtelif yerlerinde Belediyelerin ücretli otopark uygulamalarına karşı vatandaşlar veya tüketici dernekleri tarafından yargı yoluna gidilmiş, neticede Yerel İdare Mahkemeleri ile Danıştay 8. Dairesi ücretli otopark uygulamalarını iptal etmiştir. Belediye Başkanı, trafik problemini çözmek için yol kenarlarını ücretli hale getirmek yerine daha kalıcı çözümler bulmalıdır. Belediye Başkanı 31 Mart Yerel Seçimlerinden evvel, Flamingo Yolunun altına, Misak-ı Milli Meydanı karşısındaki tuvaletlerin altına ve Barış Manço parkının altına olmak üzere 3 adet kapalı otopark yapmayı vaat etmiştir. Vaadedilen projelerinin hangi tarihte başlayacağını dahi vatandaşa açıklayamazken, yol kenarındaki otoparkları ücretli hale getirmek Safranbolu Belediye Başkanının seçildikten sonraki En önemli icraatı olmuştur" diye konuştu.


Otopark uygulamasının Kıranköy çevresindeki yollardan başlayıp Kaymakamlık binası sınırlarına kadar devam edeceğini kaydeden Sarı, "Ayrıca uygulanacak fiyatlar da çok yüksektir. 30 dakika aracını bırakan bir kişi 5 TL, 2 saati 7,50 TL, 3 saat bırakacak olursa 10 TL’yi gözden çıkaracaktır.Her sokağı ve caddeyi Kıranköy meydanı civarı gibi düşünmemek gerekir. Kafeler bölgesi diye tabir ettiğimiz 100 dükkanlar bölgesi, Sadri Artunç caddesinin üst kısımlarında 2-3 saat için 10 TL otopark ücreti ödemek insanların bam teline dokunacaktır. İşte tam da bu nedenlerle AK Parti meclis üyeleri ücretli otoparka hukuki altyapısı bulunmadığı için , halkımızın sırtına yeni yük binmemesi için red oyu vermiştir. Safranbolu Belediyesinin tüm seçim vaatleri tarafımızca takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.


"Öz kardeşini işe başlatması bizde şaşkınlık oluşturdu"


Sarı, basında yer alan haberlerden belediye başkanının kardeşini Özel Kalem Müdürü olarak işe başlattığını öğrendiklerini dile getirerek şunları söyledi: "Daha öncesinde Fen İşleri Müdürünü, İmar Müdürünü, Temizlik İşleri Müdürünü değiştiren Belediye Başkanı için kendi ekibini kadrosunu kurduğunu düşündük, ancak son olarak öz kardeşini işe başlatması bizde şaşkınlık oluşturdu. Zira Safranbolu Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin 17 Nisan 2019 tarihinde yaptıkları yemin metninde ’Safranbolu halkının iradesi ile seçilecek belediye başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağıma, Safranbolu Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi sürelerini liyakat ilkesi doğrultusunda sağlayacağıma’ şeklinde taahhüt ve yeminleri varken belediye başkanının erkek kardeşini özel kalem müdürü olarak işe alınmasının neresinde liyakat vardır? Bu durumu Safranbolu halkının takdirlerine sunuyorum."

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 00:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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