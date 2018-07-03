Meclis'i kim yönetecek? Deniz Baykal mı Durmuş Yılmaz mı?

24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilenler Meclis'te kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. Diğer yandan Meclis 8 Temmuz'da açılacak ve 24 Haziran'da seçilen milletvekilleri yemin içecek. 1947 doğumlu İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'i yönetecek. Daha önce Deniz Baykal'ın açılış oturumunda yer alması bekleniyordu. Ancak Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle kararını değiştirdiği öğrenildi.