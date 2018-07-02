Meclis için İspanya’dan sipariş edildi! Deniz yoluyla geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, ana binanın hizmete girdiği 1961 yılından bu yana kullanılan asansörler 26. Dönem’de söküldü. İhaleye çıkılarak yeni asansörlerin siparişleri verildi. Ancak aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen asansörlerin yapımı tamamlanamadı.

İNŞAAT GÖRÜNTÜSÜ

Binadaki tüm asansörlerde aylardır inşaat devam ediyor. Üyeler lokantasına giden koridorlar ve lokantanın bir bölümünün çalışma odalarına dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerin sürmesi de bina içinde inşaat görüntüsü ortaya çıkardı. İnşaattaki gecikmenin, hem sipariş verilen asansörlerin gelmemesi hem de kapasitenin artırılmasından kaynaklandığı belirtildi. Öncelikle 4’er kişilik asansörler, 10’ar kişilik hale getirildi. O nedenle tarihi binadaki asansör boşlukları bina içine doğru genişletildi.

KORUMALAR BİNEBİLECEK

Liderlerin korumalarıyla asansöre binmekte güçlük yaşaması nedeniyle asansörlerin genişletilmesi kararı alındı. Hızlı ve sessiz olması planlanan asansörlerin, İspanya’dan getirtildiği kaydedildi. 8 asansörün deniz yoluyla İspanya’dan 5 ayda getirtildiği, montajın yemin törenine kadar yetiştirileceği belirtildi.

ELEKTRONİK TURNİKE

TBMM’de ana binanın girişlerine konulan elektronik turnikelerin ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, TBMM Başkanlığı bürokratlarıyla yaptığı toplantıda güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi üzerine istendiği kaydedildi.

Turnikeler sayesinde yeni dönemde elektronik kartı olmayanlar bina içine alınmayacak. Milletvekillerinin yanlarında getirdikleri konukları toplu olarak içeri aldırmakta ısrar etmeleri nedeniyle daha önce benzer turnikeler yerleştirilmesine rağmen sistem işletilememiş ve turnikeler kaldırılmıştı.