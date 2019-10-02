Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan '50+1' açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yüzde 50+1 kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Doğru olduğu kanaatindeyim"

Tekrar gündeme getirmeye gerek yok.Bu sistem, ittifaka mecbur ediyor deniyor. Esasen sistem ittifaka mecbur etmiyor. Birinci turda olmadığı takdirde, ikinci turda seçmenlerin ittifak etmelerini zorlayan bir sistem. Yüzde 50+1 her zaman zor diye düşünebilirsiniz ama sistem iki tur seçim öngörüyor. İkinci turda zaten iki tane aday kalacağından, bir tanesi mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy alacaktır. Bu bakımdan ben yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim.