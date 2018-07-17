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Meclis Başkanı Yıldırım'dan kurban bağışı 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

17 Temmuz 2018 Salı 09:47
Meclis Başkanı Yıldırım'dan kurban bağışı 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı kabul etti. Görüşme esnasında TDV'nin vekâletle kurban kesim programı da gündeme geldi. Bu çerçevede yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Yıldırım, eşi ve kendi adına TDV'ye iki hisse kurban bağışı yaptı. 
 
TBMM Başkanı Yıldırım, Kurban vekâletlerine ilişkin makbuzunu kendi el yazısıyla doldurdu. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:47
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