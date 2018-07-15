0553 313 94 23

Meclis Başkanı Yıldırım konuşuyor

Yeni sistemle birlikte Meclis başkanı seçilen Binali Yıldırım, TBMM'de katıldığı '15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi' adlı fotoğraf sergisinde milletin uyanışı 15 Temmuz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2018 Pazar 15:22
Meclis Başkanı Yıldırım konuşuyor

Meclis'te bombanın düştüğü Şeref Holünde açılan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisine binlerce vatandaş geldi. Açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Teröre ve darbeye her zaman karşı olduğumuzu milletçe haykıracağız. " ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür"

TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM'nin gurur günüdür"

 Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 15:22
  1. Binali Yıldırım
  2. 15 Temmuz
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
  4. 15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den OHAL hakkında yeni açıklama!
    1. AK Parti'den OHAL hakkında yeni..
    2. Fenerbahçeli yıldızdan flaş ayrılık..
    3. 4 bin 811 metrede şehitleri andı
    4. Ağızda acı tat neden olur?
    5. Meclis Başkanı Yıldırım konuşuyor
    6. Terör devleti İsrail, çocuklar video..
    7. 15 Temmuz şehitleri için Hasandağı'na..
    8. Kocaman eleştiriler almıştı! Şok..
    9. TSK'da rütbe terfilerine yeni düzenleme
    10. Bankalarda servet unuttuk! Hepsi..
    11. Yılancık hastalığı nedir? Belirtileri..
    12. Ünlü hukukçudan ABD'ye FETÖ uyarısı!
    13. Dinozor Emin 'macera' deyip 15..
    14. Yalova'da korkunç kaza: 2 ölü!
    15. Erdoğan açıklamıştı! Müjdeler bir bir..
    16. Başkan Erdoğan konuşuyor
    17. FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre..
    18. Tatil cennetinde yangın!
    19. Formula 1 efsanesi Schumacher'den kötü..
    20. Pişman olan hırsız çaldığı altınları..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!