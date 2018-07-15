Meclis Başkanı Yıldırım konuşuyor
Yeni sistemle birlikte Meclis başkanı seçilen Binali Yıldırım, TBMM'de katıldığı '15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi' adlı fotoğraf sergisinde milletin uyanışı 15 Temmuz'la ilgili açıklamalarda bulundu.15 Temmuz 2018 Pazar 15:22
Meclis'te bombanın düştüğü Şeref Holünde açılan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisine binlerce vatandaş geldi. Açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Teröre ve darbeye her zaman karşı olduğumuzu milletçe haykıracağız. " ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür"
TBMM Başkanı Yıldırım: "Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM'nin gurur günüdür"
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