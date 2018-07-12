Yeni sistemin ilk Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem TBMM Başkanı kim seçildi?

Türkiye 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni sisteme giriş yaptı. Yeni sistemin ilk kabinesinin açıklanmasından sonra şimdi de Meclis'te başkanlık seçimi yarışı var. AK Parti ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım olurken, CHP'nin adayı ise Erdoğan Toprak oldu. Meclis Başkanlığı'nın ilk tur oylama sonuçları Binali Yıldırım 331, Erdoğan Toprak 134 oy aldı. Binali Yıldırım 3. turda Meclis Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Meclis Başkanlığı'nın ilk tur oylama sonuçları

Binali Yıldırım 331

Erdoğan Toprak 134 oy aldı.

Genel Kurul'da yapılan ikinci tur oylamada

Binali Yıldırım 336, CHP'nin adayı

Erdoğan Toprak 131 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 3. turda 335 oyla TBMM başkanı seçildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, TBMM Başkanı adayı gösterildi. TBMM Genel Kurulu, TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Gizli oyla yapılan Meclis Başkanı seçiminde ilk turda ve ikinci turda üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy), üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranıyor. Meclis aritmetiğine göre üçüncü turda MHP'nin de desteğini alacak AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'ın Meclis Başkanı seçilmesi öngörülüyor.

26. dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman Genel Kurul'u locadan oylamayı takip etti.