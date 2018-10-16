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Meclis başkanı istifa etmedi! Vekiller meclis binasının girişini kapattı

Cezayir'de onlarca milletvekili istifa etmeye yanaşmayan Meclis Başkanı Said Buhacce'nin meclis binasına girişini engellemek için başkentteki meclis binasının önünü kapattı.

16 Ekim 2018 Salı 15:49
Meclis başkanı istifa etmedi! Vekiller meclis binasının girişini kapattı

Onlarca Cezayirli milletvekili Buhacce'nin girişini engellemek için sabah saatlerinde meclis binasının ana girişi önünde toplandı. Milletvekilleri, Buhacce görevini bırakana kadar aynı yerde protestolarına devam edeceklerini belirtti.

Polis güçleri ise olası olaylara müdahale için sabah saatlerinde meclis binasının çevresini kuşattı.

Öte yandan Buhacce, Cezayir'deki "TSA" isimli haber sitesine yaptığı açıklamada, bu protestonun kendisini endişelendirmediğini, görevini ifa etmek için meclis binasındaki ofisine gideceğini söyledi.

Cezayir'deki Meclis Başkanı krizi

Cezayir Ulusal Halk Meclisi, üç haftadır, hükümet yanlısı milletvekillerinin Meclis Başkanı Buhacce'nin "kötü yönetim" bahanesiyle ikinci bir göreve karşılık istifasını talep ettikleri bir krize şahit oluyor.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğini yaptığı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), dün görevinden istifa etmeye yanaşmayan Buhacce'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına ve disiplin kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Partinin Buhacce'nin dokunulmazlığını kaldırması sembolik bir adım olarak kabul ediliyor ve hukuki açıdan bağlayıcılığı bulunmuyor. Zira Cezayir Anayasası, Meclis Başkanının ancak vefat etmesi, sağlık sorunları yaşaması ya da istifa etmesi durumunda değiştirilmesini öngörüyor.

Buhacce, partisi FLN'nin 2017'de gerçekleşen seçimlerde, meclisteki 462 sandalyeden 161'ini kazanmasının ardından 5 yıllığına meclis başkanı olarak seçilmişti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:49
  1. Meclis Başkanı Said Buhacce
  2. cezayir

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