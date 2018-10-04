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Meclis Başkanı Binali Yıldırım konuşuyor -CANLI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılışı fahri doktora töreninde konuşuyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:45
Meclis Başkanı Binali Yıldırım konuşuyor -CANLI

AYRINTILAR HAZIRLANIYOR...

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:45
  1. Binali Yıldırım

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