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Meclis Başkanı Binali Yıldırım konuşuyor -CANLI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılışı fahri doktora töreninde konuşuyor.
04 Ekim 2018 Perşembe 12:45
AYRINTILAR HAZIRLANIYOR...
Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:45
Binali Yıldırım
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