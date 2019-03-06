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"Meclis bahçesine atış serbest" dediğini inkar etti

FETÖ'nün darbe girişiminin yönetim kadrosunu oluşturan sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski kurmay albay Ahmet Özçetin, tanık ifadeleri ve telsiz kayıtlarına rağmen inkar stratejisini sürdürdü- Darbenin planlama aşamasından itibaren aktif rol üstlenen Özçetin'in emriyle Akıncı Üssü'nden havalanan uçaklar, vatandaşların üzerine bombalar yağdırdı- O gece bombalamaya katılan pilotlardan sanık Hasan Hüsnü Balıkçı, ifadesinde, Özçetin'in bir hedef listesi getirdiğini, bu listede MİT Başkanlığı, MİT'in ikinci yeri ve Polis Özel Harekat'ın işaretlenmiş olduğunu gördüğünü söyledi- Sanık eski pilot Yücel Canbolat, verdiği ifadede, darbe girişimi sırasında harekattan sorumlu olan Özçetin'in, Akıncı Üssü'ndeki FETÖ'cülerin başı olduğunu ileri sürdü- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan F-16 pilotlarından Müslim Macit de ifadesinde, Özçetin'in, dahili hattan "Meclis bahçesine atış serbest, Kızılay'dan alçak uçuş serbest" şeklinde talimatlar verdiğini aktardı

06 Mart 2019 Çarşamba 11:07
"Meclis bahçesine atış serbest" dediğini inkar etti

ANKARA (AA) - BİLAL ACAR- CEMİL MURAT BUDAK- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetim kadrosunu oluşturan örgütün sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski kurmay albay Ahmet Özçetin, tanık ifadeleri ve telsiz kayıtlarına rağmen inkar stratejisini sürdürdü.

Darbe girişimi sırasında vatandaşların şehit edilmesine ve yaralanmasına sebep olan darbe sanıkları, tanıkların teşhis ve beyanları ile ses ve görüntü kayıtlarına rağmen savunmalarında inkar stratejilerini sürdürmeye devam ediyor.

Bunların arasında, darbe girişiminden önce toplantılar düzenleyen ve FETÖ'cü pilotlara darbe yapılacağını açıklayıp, Ankara'da vurulacak hedeflerin listesini gösteren Ahmet Özçetin de bulunuyor.

- Darbe karşıtı komutanların derdest edilmesini koordine etti

Darbe girişiminin plan ve icra aşamalarında görev alan Özçetin, darbe girişiminden 1,5 ay önce, Genelkurmay Başkanı'nın derdest edilmesinde aktif görev alan ve o dönem Genelkurmay Başkanı'nın danışmanı olan Orhan Yıkılkan'ı Akıncı Üssü'ndeki kuleye getirip, üs hakkında detaylı bilgi vererek keşif yaptırdı.

Darbe girişimi günü, Akıncı'ya gelen FETÖ'cü asker ve siviller, Özçetin'in misafiri olduklarını belirterek üsse giriş yaptılar. Bu isimlerden en dikkat çekeni, FETÖ'nün "kurmay subaylar imamı" olan sivil Hakan Çiçek de nizamiyeden girerken Ahmet Özçetin'in misafiri olduğunu ve "sosyal etkinlik" için geldiğini söyledi.

Gece yarısı başlayacak darbe girişiminin erkene alınmasından sonra Akıncı Üssü'nde olan sivil imamlarla varılan karar neticesinde üsten uçaklar kalktı. Darbenin aylar önce planlanma aşamasından itibaren aktif rol üstlenen Özçetin'in emriyle Akıncı'dan havalanan uçaklar, vatandaşların üzerine bombalar yağdırdı.

Üsse dönen uçaklara mühimmat yükleme emri veren Özçetin, televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'ı bombalayan uçakların sevk ve idaresini de yaptı. Özçetin'in, darbe karşıtı komutanların derdest edilerek üs binasına getirilmesini ve burada kalacakları yerin belirlenmesini organize ettiği de tanık beyanlarına yansıdı.

- "Akıncı Üssü'ndeki FETÖ'cülerin başı"

Harekat merkezinde pilotlara "yurtta sulh harekatı başladı" şeklinde bilgilendirme yapan Özçetin'in, daha sonra TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Polis Özel Harekat, Ankara Emniyeti ve TÜRKSAT'ın bombalanması emrini verdiği ileri sürüldü.

O gece bombalamaya katılan pilotlardan sanık Hasan Hüsnü Balıkçı, ifadesinde, Özçetin'in bir hedef listesi getirdiğini, bu listede MİT Başkanlığı, MİT'in ikinci yeri ve Polis Özel Harekat'ın işaretlenmiş olduğunu gördüğünü söyledi.

Bir diğer sanık eski pilot Yücel Canbolat ise ifadesinde, "Bence Akıncı Üssü'ndeki FETÖ'cülerin başı kurmay albay Ahmet Özçetin'dir. Çünkü harekattan sorumlu olan kendisidir." ifadesini kullandı.

- "Meclis bahçesine atış serbest"

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan F-16 pilotlarından Müslim Macit de ifadesinde, Özçetin'in, Polis Özel Harekat'ta hareketlilik olursa "atış serbest" yönünde talimat verdiğini söyleyerek, "Ahmet Özçetin, dahili hattan 'Meclis bahçesine atış serbest, Kızılay'dan alçak uçuş serbest' şeklinde talimatlar veriyordu. Ahmet Özçetin'in de ellerinde telefonla görüşme yapan sivil kıyafetli kişilerden aldığı bilgi veya talimatları aktardığını düşünüyorum." diye ifade verdi.

Eski pilot Mustafa Mete Kaygusuz da ek ifadesinde "Emniyet binasını vurun, tahrip edin, emniyet binasına atış yapıldı mı? İkinci bir bomba atılsın." dediği ses kayıtlarına ilişkin olarak, bununla ilgili emirleri Özçetin'den aldığını belirtti.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin_Ünal">Abidin Ünal, müşteki sıfatıyla verdiği ifadede, darbeciler tarafından derdest edilmesinin ardından Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü belirterek, "Sola döndüğümde Ahmet Özçetin'i gördüm. Bana, 'Bozulan ayarları düzeltiyoruz' dedi. Ben de, 'Sizin ayarlarınız bozulmuş, Allah size akıl versin' dedim." açıklamasında bulundu.

Özçetin, gözaltına alındığında yaşananların terörle mücadele harekatı olduğu yalanına başvurdu.

Darbe girişiminden önce planlama yapmadığını ve darbenin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracıları olan sözde konseyin üyesi olmadığını söyleyen Özçetin, "Ben bombalama talimatı vermedim, herhangi birinin alıkonulması, özgürlüğünün kısıtlanması emrini vermedim." diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ahmet Özçetin, inkar politikasını mahkemede de devam ettirerek, duruşmada dinletilen Ankara'daki çeşitli noktaları bombalama emri verdiğine dair telsiz kayıtlarını da hatırlamadığını söyledi.

Kendisine ait ses kayıtlarını dahi kabul etmeyen Özçetin, kayıtları inceleyen uzman bilirkişi raporunu da reddettiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:07
  1. 15 temmuz darbe girişimi
  2. Akıncı Üssü
  3. eski kurmay albay Ahmet Özçetin
  4. FETÖ
  5. inkar
  6. sözde Yurtta Sulh Konseyi

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