Meclis avukatından FETÖ sanığına tepki

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ile eski üsteğmen İlker Çiçek'in savunmaları alındı.

Olay akşamı kışla içinde askeri hareketliliğin başladığını ve terör saldırısı olabileceğinin söylendiğini ileri süren sanıklar, ilerleyen saatlerde de çatışma yaşandığını belirtti.

İddianamede de yer alan "Sıkıyönetim ilan edildi" şeklinde bir açıklama duymadıklarını savunan Karabulut ve Çiçek, darbe girişiminden habersiz olduklarını öne sürdü.

Aralarında Tuğgeneral Veli Turan'ın da bulunduğu askerlerin rehin tutulduğu Sükan Salonu'nda silahlı nöbet tuttuğuna dair iddialar sorulan sanık Karabulut, iddiayı reddetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan silahlı halde Sükan Salonu önündeki görüntüleri izletilen Karabulut, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürerek, kamera kayıtlarını kabul etmedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Karabulut ve Çiçek, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunmasının ardından eski yüzbaşı Karabulut'un çapraz sorgusu yapıldı.

Mahkeme heyetinin sorularını cevaplayan Karabulut, müşteki avukatlarının sorularını cevaplamayacağını ifade etti.

TBMM avukatı Bilal Temel, "Savunmanızda uzun uzun soruşturma aşamasında verdiğiniz beyanlarınızı neden kabul etmediğinizden bahsettiniz. Diğer şahısların ifadelerini, kamera kayıtlarını inkar ettiniz. 15 Temmuz'u anlatmaya gelince 3 cümle ile geçiştirdiniz. Siz 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığında değil miydiniz, siz aslında yok musunuz?" ifadelerini kullanarak sanığa tepki gösterdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.