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Meclis avukatından FETÖ sanığına tepki

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:23
Meclis avukatından FETÖ sanığına tepki

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ile eski  üsteğmen İlker Çiçek'in savunmaları alındı.

Olay akşamı kışla içinde askeri hareketliliğin başladığını ve terör  saldırısı olabileceğinin söylendiğini ileri süren sanıklar, ilerleyen saatlerde  de çatışma yaşandığını belirtti.

İddianamede de yer alan "Sıkıyönetim ilan edildi" şeklinde bir  açıklama duymadıklarını savunan Karabulut ve Çiçek, darbe girişiminden habersiz  olduklarını öne sürdü.

Aralarında Tuğgeneral Veli Turan'ın da bulunduğu askerlerin rehin  tutulduğu Sükan Salonu'nda silahlı nöbet tuttuğuna dair iddialar sorulan sanık  Karabulut, iddiayı reddetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan silahlı halde Sükan Salonu önündeki  görüntüleri izletilen Karabulut, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri  sürerek, kamera kayıtlarını kabul etmedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Karabulut ve Çiçek, mahkeme heyetinden  tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunmasının ardından eski yüzbaşı Karabulut'un çapraz sorgusu  yapıldı.

Mahkeme heyetinin sorularını cevaplayan Karabulut, müşteki  avukatlarının sorularını cevaplamayacağını ifade etti.

TBMM avukatı Bilal Temel, "Savunmanızda uzun uzun soruşturma  aşamasında verdiğiniz beyanlarınızı neden kabul etmediğinizden bahsettiniz. Diğer  şahısların ifadelerini, kamera kayıtlarını inkar ettiniz. 15 Temmuz'u anlatmaya  gelince  3 cümle ile geçiştirdiniz. Siz 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel  Komutanlığında değil miydiniz, siz aslında yok musunuz?" ifadelerini kullanarak  sanığa tepki gösterdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:23
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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