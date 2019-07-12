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Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak

Genel Kurulda TİP, DP ve BBP Genel Başkanları, diğer partilerin ise grup başkanvekilleri söz alacak

12 Temmuz 2019 Cuma 17:12
Meclis, 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacak

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla 15 Temmuz Pazartesi günü toplanacak. Genel Kurulda genel başkanlar ve grup başkanvekilleri söz alacak.

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak.

Genel Kurulda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Demokrat Parti (DP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanları konuşacak.

AK Parti Grubu adına Mehmet Muş, CHP Grubu adına Engin Özkoç, HDP Grubu adına Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grubu adına Erkan Akçay ve İYİ Parti Grubu adına Yavuz Ağıralioğlu'na 10'ar dakika söz verilecek.

Ayrıca, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Saadet Partisi adına bir milletvekili de 3'er dakikalık konuşma yapacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:12
  1. 15 Temmuz
  2. tbmm genel kurulu

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