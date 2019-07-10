0553 313 94 23

Meclis, 15 Temmuz şehitlerini anıyor

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz'da, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak- Şentop ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Karşıyaka Mezarlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve TÜRKSAT'ı ziyaret edecek

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
Meclis, 15 Temmuz şehitlerini anıyor

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz'da, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Şentop ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Karşıyaka Mezarlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve TÜRKSAT'ı ziyaret edecek.

TBMM'nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, ilk olarak 15 Temmuz Pazartesi günü, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Heyet daha sonra 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına geçecek. Şentop, TÜRKSAT'ta düzenlenen anma programına da katılacak.

Daha sonra TBMM'de anma töreni gerçekleştirilecek. Şentop, 15 Temmuz’da TBMM’de gazi olan emniyet personeline plaket verecek.

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.

Şentop'un birleşimi açmasının ardından İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurulda, TBMM'de temsil edilen grupların başkanlarına 10'ar dakika, grubu bulunmayan partilerden birer temsilciye 3'er dakika söz verilecek.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında, yarın Mecliste "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" fotoğraf sergisi açılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Özel gündem
  3. tbmm genel kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
    1. Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
    2. Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği..
    3. Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim..
    4. Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA..
    5. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    6. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    7. 191 Kadın katıldı
    8. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    9. Rize'de tarihi kemer köprü..
    10. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    11. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    12. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    13. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    14. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    15. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    16. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    17. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    18. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    19. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    20. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    21. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    22. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    23. "Kanser artık kontrol altına..
    24. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    25. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    26. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    27. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    28. Hindistan Büyükelçisi..
    29. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    30. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"