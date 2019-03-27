Mecitözü’nde şüpheli ölüm Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Tanrıvermiş köyünde ikamet eden bir kişi evinde ölü bulundu.

Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Tanrıvermiş köyünde ikamet eden bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Tanrıvermiş köyünde yalnız yaşayan M.U. (54) adlı şahıstan 2 gündür haber alamayan komşuları, kontrol için girdikleri evin oturma odasında M.U. adlı şahsı hareketsiz halde buldular. Olayın haber verilmesi üzerine köye giden jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemedi şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede şahsın ölümünü şüpheli bulan jandarma ekipleri Cumhuriyet savcısının talimatı ile soruşturma başlattılar.

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