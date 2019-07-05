0553 313 94 23

Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu.

Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 23:51
Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu.

Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 23:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metrobüs kaza yaptı, seferler durdu!
    1. Metrobüs kaza yaptı, seferler durdu!
    2. FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adli..
    3. Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu..
    4. Malatya’da ev yangını
    5. UCM'den Arakanlı Müslümanlar için karar
    6. Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
    7. Sudan'da dönüşümlü başkanlığın..
    8. Sudan'da iki muhalif hareket AGK ile..
    9. İsrail 1948'deki Nekbe sırasında..
    10. Erdoğan Libya lideriyle görüştü!
    11. Türkiye’nin yenilenebilir enerji..
    12. AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan..
    13. Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki..
    14. Tunus'ta peçe yasaklandı
    15. Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Serrac ile..
    17. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    18. Çavuşoğlu ile Guterres arasında kritik..
    19. İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması: Kabul..
    20. Rusya, İran'a ait petrol tankerinin..
    21. Giresunspor'dan Tevfik Altındağ ve..
    22. Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula..
    23. BM Güvenlik Konseyinden Libya'da..
    24. Plaj futbolu: Avrupa A Ligi müsabakaları
    25. Yangını söndürmek isteyen itfaiye..
    26. Ramil Guliyev'den Lozan'da beşincilik
    27. Doğalgaz arızasından çıkan yangında..
    28. Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    29. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    30. Şehit yakınlarını kara listeye..
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"