Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu. Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı.

Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu.

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