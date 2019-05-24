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Mecidiyeköy’deki asansör faciası davasında yerel mahkemenin kararı onandı

İstinaf Mahkemesi, Mecidiyeköy’de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında 9 sanığa verilen 60 bin 800’er lira adli para cezasını ve 16 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:24
Mecidiyeköy’deki asansör faciası davasında yerel mahkemenin kararı onandı

İstinaf Mahkemesi, Mecidiyeköy’de 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında 9 sanığa verilen 60 bin 800’er lira adli para cezasını ve 16 sanık hakkındaki beraat kararını onadı.


Mecidiyeköy’de 6 Eylül 2014 yılında, 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 9 sanığı, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 60 bin 800’er lira adli para cezasına çarptırırken, 16 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti.


Yerel mahkemenin kararı yerinde bulundu


Taraflar dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını belirten Ceza Dairesi, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.Oy birliğiyle verilen bu kararla yerel mahkemenin kararı onanmış oldu.


9 sanığın para cezası kesinleşti


Sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç,Adem Akyıldız,Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir, ve Mert Çanakçı hakkında verilen adli para cezaları kesinleşti. Sanıklar bu para cezalarını ödeyecek. Beraat eden 16 sanık ise Yargıtay’a başvurabiliyor.


Olayın Geçmişi


Mecidiyeköy’de 6 Eylül 2014 tarihinde, işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti. Olaydan sonra 25 kişi hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.


Yaklaşık 4 yıl süren yargılama sonucunda sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç,Adem Akyıldız,Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 8’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların suçu taksirle işlemesi ve tali kusurlu olmalarını göz önünde bulundurarak hapis cezasını 60 bin 800’er lira adli para cezasına çevirdi. 16 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Dosya İstinaf’a taşındı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 13:24
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