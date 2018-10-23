Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Metro nerelere yapılıyor?
İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇yesi kentin trafik sorununu çözmek için metro yapım seferberliği başlattı. İstanbul ulaşımına derin bir nefes aldıracak çalışmalardan biri olan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sona doğru gidiliyor. Peki Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı nerelerden geçecek?23 Ekim 2018 Salı 09:29
İstanbul Büyükşehi̇r Beledi̇yesi kentin trafik sorununu çözmek için metro yapım seferberliği başlattı. İstanbul ulaşımına derin bir nefes aldıracak çalışmalardan biri olan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sona doğru gidiliyor. Peki Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı nerelerden geçecek?
Mecidiyeköy-Mahmutbey yönü tünel kazıları biterken, Kabataş-Mahmutbey arası tünellerin yüzde 82,5'i tamamlandı. Kazılar 5 TBM ile yapılırken, Kağıthane ve Alibeyköy vadileri iki viyadükle geçilecek, metro yüzeye çıkacak, viyadükte istasyon olacak. Bu hat sözleşme imza aşamasındaki 18,5 kilometre, 11 istasyonlu Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu ile 43 kilometre uzunluğa ulaşacak. Hat, Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli-Kağıthane-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar'ı birbirine bağlayacak.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ne zaman açılacak?
Hat, Kabataş istasyonunda; Kabataş-Taksim füniküleri ve Eminönü-Kabataş tramvayı, Mecidiyeköy İstasyonu'nda; Yenikapı-Hacıosman Metrosu, Karadeniz Mahallesi'nde; Topkapı-Sultançiftliği hattı, Mahmutbey İstasyonu'nda; Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir hattı ile entegre olacak. Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 2019 yılında hizmete girecek.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro nereden geçecek?
Bu hattın istasyonları Kabataş, Beşiktaş, Yıldız, Fulya, Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır Mahallesi, Veysel Karani-Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent-Giyimkent, Yüzyıl-Oruç Reis, Göztepe Mahallesi, Mahmutbey olacak.
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