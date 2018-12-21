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MEB'ten liselerle ilgili habere ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan haberdeki, "Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 23:34
MEB'ten liselerle ilgili habere ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından (MRB)  yapılan bilgilendirmede, bugün bir gazetede yayımlanan, "Lise son, sınava hazırlık yılı olacak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberdeki 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın bu konuda yapılacak düzenlemelere ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarıyla örtüşmeyen haber, yorum ve değerlendirmeleri teyit etmediğimizi bildiririz. Konuya ilişkin yapılacak düzenlemeler bütüncül bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 23:34
  1. Milli Eğitim Bakanlığı

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