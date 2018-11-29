MEB'den 'müstehcen' içerikli kitap tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7’nci sınıf Sosyal Bilgiler kitabında önerilen “Nasıl Bilirdiniz” isimli kitapda tarihteki ünlü isimlerin “cinsel” hayatlarından kesitler yer alması tepkiyle karşılandı.

Öğrencilerin gelişimine olumsuz etki

Birgün gazetesinin iddiasına göre MEB, 7’nci sınıf öğrencilerine, tarihteki ünlülerin “cinsel” yaşantılarının anlatıldığı bir kitap tavsiye etti. Bakanlığın öğrencilere dağıttığı Sosyal Bilgiler kitabında yer alan “Tavsiyem Var” bölümünde, John Mitchinson ve John Lloyd’un yazdığı “Nasıl Bilirdiniz?” isimli kitap önerildi.

2010 yılında basılan kitapta yer alan bazı ifadelerin öğrencilerin gelişimine olumsuz etki edecek düzeyde olması tepki çekti.