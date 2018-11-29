MEB'den 'müstehcen' içerikli kitap tavsiyesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nin (MEB) 7’nci sınıf öğrencilerine dağıttığı "Sosyal Bilgiler" kitabında çocuklara tarihte yaşamış ünlü isimlerin cinsel yaşantılarının anlatıldığı ve müstehcen ifadelerin yer aldığı "Nasıl Bilirdiniz?" isimli kitabın tavsiye edilmesi dikkat çekti.29 Kasım 2018 Perşembe 13:09
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7’nci sınıf Sosyal Bilgiler kitabında önerilen “Nasıl Bilirdiniz” isimli kitapda tarihteki ünlü isimlerin “cinsel” hayatlarından kesitler yer alması tepkiyle karşılandı.
Öğrencilerin gelişimine olumsuz etki
Birgün gazetesinin iddiasına göre MEB, 7’nci sınıf öğrencilerine, tarihteki ünlülerin “cinsel” yaşantılarının anlatıldığı bir kitap tavsiye etti. Bakanlığın öğrencilere dağıttığı Sosyal Bilgiler kitabında yer alan “Tavsiyem Var” bölümünde, John Mitchinson ve John Lloyd’un yazdığı “Nasıl Bilirdiniz?” isimli kitap önerildi.
2010 yılında basılan kitapta yer alan bazı ifadelerin öğrencilerin gelişimine olumsuz etki edecek düzeyde olması tepki çekti.
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