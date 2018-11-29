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MEB'den 'müstehcen' içerikli kitap tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nin (MEB) 7’nci sınıf öğrencilerine dağıttığı "Sosyal Bilgiler" kitabında çocuklara tarihte yaşamış ünlü isimlerin cinsel yaşantılarının anlatıldığı ve müstehcen ifadelerin yer aldığı "Nasıl Bilirdiniz?" isimli kitabın tavsiye edilmesi dikkat çekti.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:09
MEB'den 'müstehcen' içerikli kitap tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7’nci sınıf Sosyal Bilgiler kitabında önerilen “Nasıl Bilirdiniz” isimli kitapda tarihteki ünlü isimlerin “cinsel” hayatlarından kesitler yer alması tepkiyle karşılandı.

Öğrencilerin gelişimine olumsuz etki

Birgün gazetesinin iddiasına göre MEB, 7’nci sınıf öğrencilerine, tarihteki ünlülerin “cinsel” yaşantılarının anlatıldığı bir kitap tavsiye etti. Bakanlığın öğrencilere dağıttığı Sosyal Bilgiler kitabında yer alan “Tavsiyem Var” bölümünde, John Mitchinson ve John Lloyd’un yazdığı “Nasıl Bilirdiniz?” isimli kitap önerildi.

2010 yılında basılan kitapta yer alan bazı ifadelerin öğrencilerin gelişimine olumsuz etki edecek düzeyde olması tepki çekti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:09
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  2. Sosyal Bilgiler kitabı
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  5. kitap
  6. tavsiye

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun15 dk önce
    imdi "okumayın gavur olursunuz" diyen dedemin basiretine "cahil kafa" diyen echeli ekberlerin dikkatine!dedemin "okumayın gavur olursunuz" sözüyle "sosyologların" şu analizi arasında ne fark var: "eğitim ve küreselleşmeyle birlikte toplumların modernizme entegrasyonu ivme kazanmıştır"? aslında hiç bir fark yoktur, birincisi türkçedir, ikincisi fransızca...biri tahlildir, ikincisi "analiz"...evet, elbetteki "sosyal bilimler" birer misyonerlik falliyetidir ve yasaklanmalıdır.
  • cccccc20 dk önce
    i YILDIZ. Başkan Erdoğan açıklama yaptı duymadınız herhalde bu eğitim sistemi terörist yetiştiriyor. Sınav sistemleri değil eğitim sistemi değişmeli son açıklaması. Laik düzenden bir şey beklemeyin.
  • iyildiziyildiz55 dk önce
    Desteklediğiniz AKP nin MEB i...
  • İbrahimİbrahim55 dk önce
    Akp ayağına sıkmaya devam ediyor.Yeter be yeter.Reis !!!
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