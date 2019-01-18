0553 313 94 23

"MEB'in sistemini hackleyip notlarını düzeltti" iddiası

Milli Eğitim Bakanlığı:- "Yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz konusu olayda, adı geçen öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel şifreyi öğrenmek suretiyle kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır"

18 Ocak 2019 Cuma 16:22
"MEB'in sistemini hackleyip notlarını düzeltti" iddiası

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), bir öğrencinin "MEB'in sistemini hackleyip notlarını düzelttiği" iddialarına ilişkin, "Yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz konusu olayda adı geçen öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel şifreyi öğrenmek suretiyle, kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

MEB'den, "MEB'in sistemini hackleyip notlarını düzeltti" başlıklı haberle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) tarafından Bakanlığın, bilişim alt yapısı ve veri tabanları üzerinde yapılan teknik analiz ve kontroller çerçevesinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nin veri tabanı üzerinde ilgili haberde belirtildiği gibi herhangi bir "hacklenme" olayının bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz konusu olayda adı geçen öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel şifreyi öğrenmek suretiyle, kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:22
  1. "MEB'in sistemini hackleyip notlarını düzeltti"
  2. Bilişim Alt Yapısı ve Veritabanları
  3. meb
  4. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avcılar'da kadın cesedi bulundu
    1. Avcılar'da kadın cesedi bulundu
    2. Avrupa'da rezalet! Müslüman kadına..
    3. Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs..
    4. Spil Dağı Milli Parkı'nda karne..
    5. Büyükelçi Yörük, Türkiye'de ameliyat..
    6. TCMB, kâr payı avansı dağıtımına başladı
    7. Altının kilogramı 222 bin liraya düştü
    8. Efsane dizi Kurtlar Vadisi..
    9. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    10. Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
    11. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı..
    12. Denizlispor'da transfer yasağı kalktı
    13. Patronlarının dosyasıyla birleştirildi!
    14. İzmir'de oluşan düdenlere "jeopark"..
    15. Kayserispor'da Emre Demir'e..
    16. Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntüleri..
    17. Kamu personel alımı Diyanet MEB CTE..
    18. Mbaye Diagne ve Eljif Elmas PFDK'ye..
    19. Taliban-ABD görüşmesi Pakistan'da..
    20. Merkez Bankası: "İlgili mevzuat..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı