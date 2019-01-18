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MEB'in sistemini hackleyerek notlarını düzelten öğrenciye gözaltı

Diyarbakır’da 10. sınıf öğrencisi, yaklaşık bir hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sistemini hackleyerek kendi notları ve devamsızlık durumunda değişiklik yaptı. Durumun fark edilmesinin ardından öğrenci gözaltına alındı.

18 Ocak 2019 Cuma 14:11
MEB'in sistemini hackleyerek notlarını düzelten öğrenciye gözaltı

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi Kayapınar ilçesinde bulunan bir okulda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 ay devamsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeymus M., iddiaya göre, MEB’in not sistemini hackledi. Burada notlarını 20’şer puan yükselten öğrenci, daha sonra 59 gün olan devamsızlığını da 9 güne indirdi. Öğrenciye not veren öğretmenler, sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünerek sistemi düzeltip eski haline getirdi. Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeymus M., notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatini çekti.

Gözaltına alındı

Polise haber verilmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Sultan Şeymus M.’nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiğini tespit eden güvenlik güçleri, öğrenciyi gözaltına aldı.

10. sınıf öğrenci Sultan Şeymus M.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:11
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