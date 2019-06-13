MEB'in rakamlarına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılın özeti
4 Şubat 2019'da başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Uzun bir yaz tatiline girecek öğrenci ve öğretmenler, 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019'da başlayacak.13 Haziran 2019 Perşembe 20:58
Taha Emre Özdemir Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı’nın rakamlarına göre, yıl boyu ter döken 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen 14 Haziran Cuma günü itibariyle yaz tatiline çıkacak.
2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 1 milyon 299 bin 349 öğrenci ilk kez okulla tanışarak eğitim hayatına başladı.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak. Bu yıl yapılan düzenleme ile 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
İlk ara 25 Kasım'da sona erecek. 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek öğrenciler, 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ikinci kez tatile çıkacak.
İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci dönemin ilk ara tatili verilecek.
13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020'de tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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