MEB'in rakamlarına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılın özeti

Taha Emre Özdemir Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı’nın rakamlarına göre, yıl boyu ter döken 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen 14 Haziran Cuma günü itibariyle yaz tatiline çıkacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 1 milyon 299 bin 349 öğrenci ilk kez okulla tanışarak eğitim hayatına başladı.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak. Bu yıl yapılan düzenleme ile 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

İlk ara 25 Kasım'da sona erecek. 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek öğrenciler, 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ikinci kez tatile çıkacak.

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci dönemin ilk ara tatili verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020'de tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.