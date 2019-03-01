MEB'in "Mesleğim Hayatım" portalı hizmete alındı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleğim Hayatım portalının, mesleki teknik eğitime erişimin geliştirilmesine, kapasitesinin artırılmasına, eğitim sektörünün toplum ve iş dünyasıyla ilişkilerinin geliştirilmesine, nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmasında büyük yarar sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün "Mesleğim Hayatım" portalı tanıtım programına katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak mesleki ve teknik eğitime bakış açılarının Türkiye ekonomisi ve demokrasisini birbiriyle ilişkilendirme ve çok daha güçlü bir eğitim sistemi ortaya çıkarmakla ilgili olduğunu ifade etti.

Eğitim sisteminin güçlendirilmesine paralel olarak ekonomik sistemin de güçleneceğine işaret eden Selçuk, "Uluslararası bazı sınavlarda ya da araştırmalarda gösterildiği gibi 15-20 puan ilerlemenin bile bu sınavlarda ülkenin ekonomik hacminde milyar dolarlar seviyesinde katkı sağladığını çok net biliyoruz." diye konuştu.

- "Sahayı biraz daha zenginleştirmeyi hedefliyoruz"

Bakan Selçuk, dünyadaki bütün sektörel gelişmelerle Türkiye'nin ekonomisi, dış ticaret açığı ve Türkiye'deki üretim sistematiğiyle bağlantılı olarak mesleki ve teknik eğitimi yeniden yapılandırma ve daha da zenginleştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Dışarıdaki sosyal, ekonomik ve fiziksel yapıların sürekli değiştiğine, eğitim sisteminin de bu gelişmelerle eş güdümlü olarak dönüşmesi gerektiğine dikkati çeken Selçuk, mesleki ve teknik eğitimin de zamanın ruhuna uygun olarak dönüştürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Selçuk, portal ile bu çalışmaları etkili bir şekilde yürütebilmek için gerekli olan iletişim konusunda mesafe almayı amaçladıklarını belirterek, "Yani bunu bizim, öğretmenlerimizin biliyor olmasının bir anlamı yok. Bunu tüm okullarımıza ulaştırmak ve o okullarımızda öğrencilerimizin bu içeriklerle karşılaşmasını temin etmek, daha sonra ortaya çıkacak etkileşimle de sahayı biraz daha zenginleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

- "Çocuklarımızın uygun mesleği seçebilmek için bilgilendirilmeye ihtiyaçları var"

Portal sayesinde iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturma imkanının doğacağını dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok gencimiz, lise sona geldiği halde hangi alanda çalışması ya da okuması, nereye yönelmesi gerektiği konusunda bazı tereddütler yaşayabiliyor. Bu da bizim onlara çok güçlü bir rehberlik hizmeti vermemizin zaruretini ortaya koyuyor. Bu güçlü rehberlik hizmetinin de çok önemli bir boyutu, mesleki ve teknik eğitim tarafı. Çünkü bu boyut doğrudan doğruya hayat sahnesiyle ilgili bir boyut olduğu için çocuklarımızın meslekler ya da bu mesleklerin icraat alanları gibi konularda uygun mesleği seçebilmek için biraz bilgilendirilmeye ihtiyaçları var.

Bunu da oldukça işlevsel şekilde bu portal marifetiyle alabilecekler. Çocuklarımızın sadece Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde değil, Bakanlık dışındaki kurumlarla, İŞKUR, odalar birliği gibi birçok kuruluşla da irtibatını sağlamak ve bunun aslında bir ekosistem olduğunu, sadece okulun içinden ibaret bir yaklaşımımız olmadığını da ortaya koyacağız. Bu yol haritası çerçevesinde Mesleğim Hayatım portalının, mesleki teknik eğitime erişimin geliştirilmesine, kapasitesinin artırılmasına, eğitim sektörünün toplum ve iş dünyasıyla ilişkilerinin geliştirilmesine, nitelikli iş gücü istihdamının sağlanmasına katkıda bulunmasında büyük yarar sağlayacağını düşünüyoruz."

- "Türkiye'nin genel ekonomisi içinde çok önemli bir parça"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, son zamanlarda mesleki ve teknik eğitimle ilgili birçok hamleyi üst üste yapmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bunun temel sebebi şu; mesleki ve teknik eğitim, genel eğitimin, Türkiye'nin genel ekonomisinin, toplumsal hayatın içinde çok önemli bir parça. Biz bu parçayı geliştirdiğimizde aslında toplumun bütünsel olarak dönüşeceğini, gelişeceğini de rahatlıkla var sayabiliyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti, portal ve benzeri çalışmaların mesleki ve teknik eğitime katkı sağlaması için takipte olacaklarını vurguladı.

- 52 alana yönelik tanıtım videoları var

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu da "Mesleğim Hayatım" portalının içeriğine ilişkin bilgi verirken şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim programlarını alan öğrencilere alan seçimlerinde rehberlik etmesi için 52 alana yönelik tanıtım videoları da bu portal içinde sunulmuştur. Ayrıca yurt dışı eğitimlerden eğitimcilerin eğitimine, kariyer olanaklarından mülakat tekniklerine, ülkemizin mesleki eğitime dair yaptığı atılım haberlerinden geleceğin mesleklerine kadar akıllara gelebilecek her türlü soruya çözüm arayan bir portal oluşturulmuştur.

Öte yandan, meslek eğitimi almış nitelikli mezunlarımızla işletmesine uygun bir çalışan arayan işverenlerin de buluşma adresi olacak Mesleğim Hayatım portalı ülkemizde iş hayatıyla eğitim dünyasını buluşturması açısından büyük önem taşımaktadır."

Törende, portal için hazırlanan tanıtım videosu da gösterildi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile Bakanlık yöneticileri katıldı.

- "Mesleğim Hayatım" öğrencilerin rehberi olacak

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan "Mesleğim Hayatım" portalı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı vermek, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların önemli bir ayağını oluşturacak.

Öğrenciler için yol gösterici olacak portal ile öğrenci, öğretmen, aile, işverenler, iş arayanlar ve ilgili kurumlar gibi çok sayıda paydaş ortak bir noktada buluşma imkanını yakalayacak.

Portalda, mesleki ve teknik öğretim okullarına tanıtım ve yönlendirme, "e-devlet" entegrasyonu ile ustalık-kalfalık belgelerini sorgulayabilme, meslek lisesi mezunu öğrencilerin iş ilanlarına erişmesi, okuldaki öğrencilerin de staj konusunda bilgi edinmesi, meslek lisesi öğrencileri için yurt dışı eğitim olanakları, yurt/burs imkanları, mesleki okul ve kurslara erişim, öğretmenlerin aradıkları belgelere portaldan ulaşabilmesi, meslek lisesi öğrencilerinin projeleri ve başarı hikayeleri gibi birçok özellik bulunuyor.

Ayrıca, Türkiye'deki bütün Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri, dijital dönüşüm ile mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması amacıyla oluşturulan "mesleki eğitim haritası" da yer alıyor.

Portala "www.meslegimhayatim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.