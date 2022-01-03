"MEB'in kapısını kilidi Kılıçdaroğlu'nun koruması taktırdı" iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatlarla ilgili tartışmalar üzerine soluğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısında aldı.

Daha önce benzer bir şekilde TÜİK'in kapısına giden Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle ilgili ilginç bir iddia geldi.

"Koruması istedi"

Açıklama öncesi MEB'in kapısına asma kilidi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması tarafından taktırıldığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun mağduriyet algısı oluşturabilmek için böyle bir şeyin yapıldığına dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

KPSS'deki sözlü sınavda torpil iddiaları için randevu almadan Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra MEB önünde bir basın açıklaması yapmış ve mağdur algısı oluşturmuştu.