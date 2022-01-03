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Gündem "MEB'in kapısını kilidi Kılıçdaroğlu'nun koruması taktırdı" iddiası
Gündem

"MEB'in kapısını kilidi Kılıçdaroğlu'nun koruması taktırdı" iddiası

Kurum basmayı adet haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'ten sonra basmaya kalkıştığı MEB binasının kapısına kilit vurulmasını, korumasının talep ettiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 10:14:00 -
"MEB'in kapısını kilidi Kılıçdaroğlu'nun koruması taktırdı" iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatlarla ilgili tartışmalar üzerine soluğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısında aldı.

Daha önce benzer bir şekilde TÜİK'in kapısına giden Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle ilgili ilginç bir iddia geldi.

"Koruması istedi"

Açıklama öncesi MEB'in kapısına asma kilidi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruması tarafından taktırıldığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun mağduriyet algısı oluşturabilmek için böyle bir şeyin yapıldığına dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

KPSS'deki sözlü sınavda torpil iddiaları için randevu almadan Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra MEB önünde bir basın açıklaması yapmış ve mağdur algısı oluşturmuştu.

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Yorumlar

sedat GÜMÜŞ

Alın bu militanı iceriye resmen suç işliyor...Ben bir vatandaş olarak bu adamı sevmiyorum çünkü hic bir zaman MİLLİ olmadı ...Kılıçdaroglu kime dayılık yapıyorsun amaçın ne senin ?? ne yapmaya çalışıyorsun...
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İşsiz

İddia aptala ama gerçekse buna uyana aptalcadan daha ileri bir kavram bulmak lazım.
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