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MEB'in genel müdür atadığı Burcu Eyisoy Gezi'ci çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğe görevine getirilen Burcu Eyisoy’un Gezi kalkışması savunucusu olduğu ortaya çıktı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:16
MEB'in genel müdür atadığı Burcu Eyisoy Gezi'ci çıktı

yeniakit.com.tr

Milli Eğitim Bakanlığında skandal bir atama gerçekleştir. Bakanlığın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne görevine getirilen ve cuma günü iş başı yapan Burcu Eyisoy’un Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan Gezi kalkışmasına destek verdiği ortaya çıktı.

Bülent Arınç’ın mesajlarına destek

Marjinal grupların sokakları ateşe vererek polisle çatıştığı günlerde dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın gezicilerle ilgili yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları Retweetleyten Eyisoy’un sokak vandallarından yana tavır takındığı öğrenildi.

Gezicilere destek veren Eyisoy'un Milli Eğitim Bakanlığınca Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü getirilmesi büyük tepki çekerken, Gezicilere ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatanın ve milletin yanında yer alan gönülleri yaraladı.

İşte o paylaşımlar

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 15:16
  1. Burcu Eyisoy
  2. Milli Eğitim Bakanlığı

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