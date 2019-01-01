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MEB'den Zarifoğlu'nun kitabının toplatıldığı iddialarına yalanlama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz"- "Medyadaki haberler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır"

01 Ocak 2019 Salı 19:21
MEB'den Zarifoğlu'nun kitabının toplatıldığı iddialarına yalanlama

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Selçuk, bazı medya organlarında yer alan, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının toplatıldığı ve yasaklandığı iddialarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, açıklamasında, "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da konuya ilişkin medyaya yansıyan gelişmelerin, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün kitap okuma etkinliğinin tavsiye kararıyla ilgili olduğu ve konunun ayrıca incelendiği ifade edildi.

Edebiyatın değerli isimlerinden Cahit Zarifoğlu"nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının toplatılması ve yasaklanmasının söz konusu olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyaya yansıyan gelişmeler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün kitap okuma etkinliğinin tavsiye kararıyla ilgili olup konu ayrıca incelenmektedir. Konuyla ilgili Bakanımız Ziya Selçuk'a atfen yansıtılan yorum ve değerlendirmeler bütünüyle gerçek dışıdır. Sayın Bakanımızın konuya ilişkin hiçbir açıklama ve değerlendirmesi olmamıştır. İlgili haberler, dikkatli okunduğunda ifadelerin CHP Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan'a ait olduğu anlaşılacaktır."



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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:21
  1. Cahit Zarifoğlu
  2. meb
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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