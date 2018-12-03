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MEB'den "yapay zeka" temalı uluslararası robot yarışması

Milli Eğitim Bakanlığınca, "yapay zeka uygulamaları" temasıyla gelecek yıl düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması"na 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Yarışma ile lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"- "2019'daki yarışmada ilk defa yapay zeka alanına odaklanılacak. Tüm lise ve üniversite öğrencilerimizi yarışmamıza davet ediyoruz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:10
MEB'den "yapay zeka" temalı uluslararası robot yarışması

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "yapay zeka uygulamaları" temasıyla gelecek yıl düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması"na 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça 10-12 Nisan 2019'da Samsun'da, 13'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın temasının "yapay zeka uygulamaları" olarak belirlendiğini söyledi.

Yarışmanın, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlendiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yarışma ile lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yarışma her yıl daha çok ilgi görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte düzenleyeceğimiz yarışma, Türkiye'de alanındaki en büyük ve organize yarışmalardan biri. 2019'daki yarışmada ilk defa yapay zeka alanına odaklanılacak. Tüm lise ve üniversite öğrencilerimizi yarışmamıza davet ediyoruz."

- "Yarışma internetten canlı yayımlanacak"

Yarışmanın, "serbest proje" kategorisine ilk kez bu yıl sınırlama getirilerek, "yapay zeka", "sağlık" ve "güvenlik" alanlarında geliştirilen projeler ile katılıma izin verilecek ve üç gün boyunca internet üzerinden canlı yayımlanacak.

Etkinlikte, temalı (yapay zeka), çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje (yapay zeka, sağlık ve güvenlik) kategorilerinde tasarlanan robotlar yarışacak.

Her kategorinin birincilerine 7 bin 500, ikincilerine 6 bin, üçüncülerine de 4 bin 500 lira ödül verilecek.

Geçen yıl 11 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcının 2 bin 834 robotla yer aldığı yarışmaya, 2019'da 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye "robot.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:10
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  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
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