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MEB'den yabancı öğrenciler için üniversitelerle iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı ile 4 üniversite arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın yurt dışında tanıtılması ve Bakanlığa bağlı okullarda düzenlenmesine imkan sağlayan protokoller imzalandı - Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi rektör ve rektör vekilleri arasında imzalanan protokolle, bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı 17'ye yükseldi

28 Mart 2019 Perşembe 17:34
MEB'den yabancı öğrenciler için üniversitelerle iş birliği

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 4 üniversite arasında Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) yurt dışında tanıtılması ve Bakanlığa bağlı okullarda düzenlenmesine imkan sağlayan protokoller imzalandı.

Bakanlıkta düzenlenen törende protokolleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsa Gökçe ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu imzaladı.

Protokoller kapsamında 4 üniversite, MEB'in 16 ülkedeki okullarını Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı için sınav merkezi olarak kullanacak. Buralarda görev yapan öğretmenler de sınavlarda gözetmenlik yapacak. MEB, üniversitelerle yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. İmzalanan protokollerle, bu alanda iş birliğine gidilen üniversite sayısı 17'ye yükseldi.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğe dair hedeflerini gerçekleştirmek için genç nüfusun çok iyi yetiştirilmesinin önemine işaret etti.

Yükseköğretimin, meslek seçiminin de belirlendiği bir süreç olduğunu ve evrensel bir yönünün bulunduğunu belirten Safran, yükseköğretimde son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerin yanında Türkiye'nin kalkınmasında öncelikli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek konusunda çalışmalara yoğunlaşılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin uzun yıllardır yüksek lisans, doktora için yurt dışına öğrenci gönderdiğini ve yurt dışından öğrencilerin de Türk üniversitelerinde eğitim almaya geldiğini anlatan Safran, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2014'te aldığı kararla üniversitelerin istedikleri ülkede sınav yaparak yabancı öğrenci alabilmesinin sağlandığını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Safran, MEB olarak üniversitelerin kendi bağımsız sınavlarını yaparak yabancı öğrencileri kurumlarına kazandırmasını desteklediklerini ifade ederek, protokollerin bu amaca yönelik olduğunun altını çizdi. Safran, protokollerin üniversiteler ve yükseköğretim sistemi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör ve rektör vekilleri de YÖK ve MEB'in kendilerine sağladığı desteğin önemine değindi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:34
  1. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran
  2. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
  3. protokol
  4. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
  5. YÖS

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