0553 313 94 23

MEB'den teniste büyük sporcuların yetişmesi için büyük adım

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için iş birliğine gitti - Bu kapsamda, ilk adım olarak bu yaz 81 ilde belirlenecek okullarda tenis sahaları kurulacak- İmzalanan protokolle spor liselerindeki beden eğitimi ve okul öncesi öğretmenleri, tenis antrenörlüğü eğitimleri almaya başlayacak- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:- "Spor liselerinde tenis alanındaki tüm öğretmenlerin tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği eğitimlerini bu yaz tamamlayacağız ve eğitim sonunda sertifikasyonu da sağlanacak"

20 Haziran 2019 Perşembe 12:00
MEB'den teniste büyük sporcuların yetişmesi için büyük adım

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - AHMETSERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Tenis Federasyonu, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için iş birliğine gitti.

İmzalanan protokol ile spor liselerindeki beden eğitimi ve okul öncesi öğretmenleri tenis antrenörlüğü eğitimleri almaya başlayacak ve tüm illerde belirlenecek okullara mini tenis sahaları kurulacak.

Bakanlık, farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği ağını genişleterek eğitimde kaliteyi artırma çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.

Protokol ile ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapı çalışmalarının oluşturulmasını, çocukların ve gençlerin tenis sporuna erişimlerinin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden Özer, bu kapsamda ilk adım olarak spor liselerindeki öğretmenlere tenis antrenörlüğü ve hakemliği eğitimlerinin verileceğini belirtti.

Özer, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Spor liselerinde, tenis alanındaki tüm öğretmenlerin tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği eğitimlerini bu yaz tamamlayacağız ve bunun sonunda sertifikasyon da sağlanacak. Sonrasında okul öncesi öğretmenlerimize yönelik tenis antrenörlüğü eğitimleri planlanacak.

Protokol ile tüm illerde belirlenecek okullara mini tenis sahaları yapılacak ve gerekli ekipmanlar da sağlanacak. Bu kapsamda, ilk adım olarak bu yaz 81 ilde belirlenecek okullarda en az bir tenis sahasının yapımı tamamlanacak. Ayrıca, öğrencilerin ve öğretmenlerin ulusal ve uluslararası müsabaka, yarışma ve etkinliklere katılmaları desteklenecek. "

Mahmut Özer, tüm spor liselerinin tenis ile ilgili altyapı ve eğitim süreçlerine Tenis Federasyonu tarafından destek verileceğini dile getirerek bu süreçte kendilerine destek veren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:00
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. Türkiye Tenis Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    1. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    2. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    3. Dev işletmede devasa hasat maratonu
    4. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    5. Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya..
    6. Cezaevindeki patlama sesi polis alarma..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini terör..
    8. İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl..
    9. Bahçeli’den İmamoğlu ve Küçükkaya’nın..
    10. Yıllardır sokağa inen Belediye Başkanı..
    11. Artvin’in Borçka ilçesinde kaybolan..
    12. MEB, ara tatil dönemi için çalışan..
    13. Bayramı ülkesinde geçiren..
    14. Antalya'da FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    15. Kadoil, akaryakıt tanzim satış..
    16. Bilecik’te 14 bin 902 öğrenciye trafik..
    17. Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı..
    18. Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem..
    19. Kayseri U-13 Futbol Liginde..
    20. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    21. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    22. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    23. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    24. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    25. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    26. Temsilciler Meclisinden ABD..
    27. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    28. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    29. AOSB’de E-Ticaret Zirvesi
    30. Beylikdüzü’nde spor ve eğlence bir..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!