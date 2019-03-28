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MEB'den taşımalı eğitime 2,3 milyar lira kaynak

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen yıl 1 milyon 338 bin 672 öğrenci taşımalı eğitim imkanından yararlandırılırken, bu alana aktarılan toplam kaynak 2 milyar 341 milyon 732 bin liraya ulaştı - Taşımalı eğitim kapsamında sağlanan öğle yemeği hizmetinden de ilköğretimde 687 bin 979 ve ortaöğretimde 490 bin 169 olmak üzere 1 milyon 178 bin 148 öğrenci faydalandı

28 Mart 2019 Perşembe 11:06
MEB'den taşımalı eğitime 2,3 milyar lira kaynak

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geçen yıl 1 milyon 338 bin 672 öğrenci taşımalı eğitim imkanından yararlandırılırken, bu alana aktarılan kaynak 2 milyar 341 milyon 732 bin 617 lira oldu.

Bakanlıkça yürütülen taşımalı eğitim uygulamasıyla, zorunlu eğitim çağında olup, yaşadıkları yerleşim yerinde devam edeceği okul türü bulunmayan veya istenilen düzeyde eğitim verme niteliğini ve öğrenci sayısı bakımından verimliliğini kaybetmiş, bu ve buna benzer nedenlerle kapatılması gereken okulların öğrencileri, en yakın ilçe merkezine taşınıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, eğitim hakkından yoksun kalmamaları amacıyla yapılan uygulamadan, geçen eğitim öğretim döneminde de on binlerce öğrenci faydalandı.

Bakanlık, ilköğretim, ortaöğretim ile özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin, resmi okul ve kurumlara taşıma yoluyla erişimlerinin sağlanması için yürütülen uygulama kapsamında, 2018'de toplam 2 milyar 341 milyon 732 bin 617 lira ödenek gönderdi.

Taşıma imkanından 764 bin 455'i ilköğretim, 478 bin 331'i ortaöğretim ve 95 bin 886'sı özel eğitim olmak üzere toplam 1 milyon 338 bin 672 öğrenci yararlandı.

- 1 milyondan fazla öğrenciye "öğle yemeği" desteği

Öte yandan, uygulama çerçevesinde taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için verilen öğle yemeği hizmeti geçen yıl da tüm hızıyla devam etti.

Bakanlığın verilerine göre, ilköğretimde 687 bin 979 ve ortaöğretimde 490 bin 169 olmak üzere 1 milyon 178 bin 148 öğrenci öğle yemeği hizmeti aldı.

Bakanlıkça bu hizmet için gönderilen toplam ödenek miktarı 745 milyon 301 bin 341 lira oldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:06
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  5. taşımalı eğitim uygulaması

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