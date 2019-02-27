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MEB'den "Tasarım-Beceri Atölyeleri" için tanıtım videosu

Milli Eğitim Bakanlığınca, Tasarım-Beceri Atölyelerinin tanıtımı amacıyla video hazırlandı - Videoda çocuklara seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Bu atölyeler sizin çocuklar. Haydi yeteneklerinizi bu atölyelerde keşfedin. Düşünmek, tasarlamak, üretmek için. Açılmamış kanatların genişliği bilinmez. Açalım kanatlarını çocuklarımızın. Vakit gelmiştir"

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:56
MEB'den "Tasarım-Beceri Atölyeleri" için tanıtım videosu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tasarım-Beceri Atölyeleri"nin (TBA) tanıtım videosu vasıtasıyla "Bu atölyeler sizin çocuklar. Haydi yeteneklerinizi bu atölyelerde keşfedin. Düşünmek, tasarlamak, üretmek için. Açılmamış kanatların genişliği bilinmez. Açalım kanatlarını çocuklarımızın. Vakit gelmiştir." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya konulan paradigma değişimini tetikleyecek TBA'ları tanıtmak amacıyla video hazırlandı.

Öğrencilerin yaşam, spor, sanat, bilim ve kültür başlıklarında atölyelerdeki faaliyetlerin gösterildiği videoda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da öğrencilerle birlikte atölyeden çekilmiş görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde, Bakan Selçuk çocuklara "Bu atölyeler sizin çocuklar. Haydi yeteneklerinizi bu atölyelerde keşfedin. Düşünmek, tasarlamak, üretmek için. Açılmamış kanatların genişliği bilinmez. Açalım kanatlarını çocuklarımızın. Vakit gelmiştir." diye seslendi.

- Okulların açık öğrenme alanları olacak

Bakanlıkça bazı okullarda pilot uygulama olarak başlatılan TBA'lar, öğrencilerin birlikte etkileşimli öğrenmelerini sağlayan, sınıfın sınırlılıklarından arınmış, okulların açık öğrenme alanları olacak.

Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanan uygulama ile okullarda "sanat", "bilim", "spor", "kültür" ve "yaşam" başlıklarında, "ahşap ve metal" "görsel sanatlar", "müzik", "drama ve eleştirel düşünce", "tabiat ve hayvan bakımı", "yaşam becerileri", "açık hava sporları", "salon sporları", "FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik)" ile "yazılım ve tasarım" alanlarında atölyeler kurulacak.

Katılımcı öğrenmeyi destekleyen bütüncül bir yaklaşım olarak tasarlanan atölyeler eğitimigerçek hayatlailişkilendirecek, teoriile pratiği birleştirecek. Atölyelerde çocuklar, hayata daha güçlü ve "çift kanatlı" bir şekilde hazırlanabilecek.

Atölyelerde kazanılan beceriler, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini pekiştirecek ve kalıcı hale getirecek. Atölyelerdeyapılan çalışmalar, öğretimprogramı ile ilişkilendirildiği ve çocuk öğrendiği şeyi yaparak yaşayarak pekiştirdiği için bilgi kalıcı halegelecek ve nihayetinde çocuklar, bütün eğitim hayatıboyunca hızlandırılmış destekleme programlarınamecbur kalmayacak.

- Çocuklara sorumluluk ve ekip çalışması ruhunu aşılayacak

Her atölyede çocukların el becerisi kadar ekip çalışması yapmasını sağlamak, bu konuda sorumlulukalmaları ve yaptıklarıişlerdesebat göstermeleri TBA yaklaşımınınasli hedeflerini oluşturuyor. Atölyelerde çocukların proje ve üretim tabanlı yapacakları çalışmalar, sorumluluk alma ve sebat etme gibi becerileri kazanmada itici güce sahip olacak.

TBA yaklaşımı ile öğretmenler hem kendi alanlarında hem de farklı alanlarda geliştirme imkanına sahip olacaklar. Öğretmen tıpkı öğrencilerde olduğu gibi alanında derinleşebilecek, farklı atölye alanları ile de perspektifini geliştirebilecek. Öğretmenin becerisininve vizyonunun geliştiği her ortamdaöğrenciler de daha donanımlı yetişebilecek.

Pilot uygulamanın yapılacağı bu dönem, TBA’ların okullardaki ve öğrenmedeki etkileri bilimsel yöntemlerle izlenecek ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Pilot çalışmada alınan geri bildirimlerle Türkiye’ye yaygınlaştırmada özel bir strateji izlenecek. TBA yaklaşımı ile eğitim alan çocukların tüm eğitim ve kariyer süreçleri izlenecek kısa, orta ve uzun vadede yaklaşımın etkileri analiz edilecek.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:56
  1. meb
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  3. tasarım-beceri atölyeleri
  4. video

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