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MEB'den serviste çocuğun unutulmasına ilişkin soruşturma

MEB, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:15
MEB'den serviste çocuğun unutulmasına ilişkin soruşturma

İddiaya göre, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Fırat Özdemir Anaokuluna giden R.D. (4), 16 Ocak'ta annesi Gülnür D. tarafından öğle saatlerinde servis görevlisine teslim edildi. 

Servis aracının görevlisi, çocuğu alarak okula hareket etti. Okula ulaşan servis minibüsünde bulunan çocuklar indirildi ancak R.D. araçta unutuldu.

Yaklaşık 5 saat araçta kalan çocuk, servis görevlisinin okul çıkışında çocukları alacağı sırada fark edildi. Görevliler, servis aracıyla R.D'yi annesi Gülnür D'ye götürüp, özür diledi.

Aile şikayetçi oldu

Anne Gülnür D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ocak'ta çocuğunun her zamanki gibi akşam saat 18.00 sıralarında eve getirildiğini söyledi.

Bu sırada servisteki yardımcı personelin kendisinden özür dilediğini ancak niye özür dilediğinin ilk anda farkına varamadığını belirten Gülnür D, "Servis görevlisinin evin adresini unutmuş olabileceğini düşünerek olayı anlamadım ama çocuğumda titreme vardı. Elleri buz kesmişti ve altını ıslatmış. O an hemen eve götürmek istedim. Daha sonra işin ciddiyetini fark ettik ve hemen karakola gittik, şikayetçi olduk." ifadesini kullandı.

Halen olayın şokunu yaşadığını dile getiren Gülnür D, şunları kaydetti:

"Serviste sürücü ile yardımcı personel bulunuyor. Yardımcı personel bana o gün rahatsız olduğunu belirterek, 'Gaflete geldim, unuttum' açıklaması yaptı. Bu gaflete gelecek bir durum değil. Burada hayat söz konusu. Maalesef çok acı sonuçlarla biten emsalleri var. Hiç fark etmemişler, demek ki hiç servisi kontrol etmiyorlar. Çok önemli bir iş yaptıklarının farkında değiller. Her şey olabilirdi. Allah'a şükrediyoruz. Olaydan rahatsısız ama emsallerini bildikten sonra halimize şükrediyoruz."

Öte yandan R.D'nin ailesinin şikayeti üzerine geçen hafta servis aracının şoförü ile yardımcı görevlinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

MEB soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) da iddiaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Söz konusu olay ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 07:45
  1. MEB
  2. Samsun
  3. Anadolu Ajansı

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