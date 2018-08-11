MEB'den "profesyonel yöneticilik" açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı son günlerde birçok yayın organında ortaya atılan "profesyonel yöneticilik" kavramı üzerine bir açıklama yaptı.

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde bazı basın yayın organlarında, “profesyonel yöneticilik” kavramı üzerine çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Eğitim biliminde kullanıldığı şekliyle “profesyonel yöneticilik” okul yönetiminde görev alan eğitim kökenli yöneticilerin yöneticilikte uzmanlaşması anlamına gelmektedir. Benzer şekilde profesyonel yöneticilik herhangi bir branştaki bir öğretmenin kendi alanında lisansüstü eğitim dâhil, uzmanlaşması anlamını taşımaktadır.

Bu bağlamda kamuoyunda okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.