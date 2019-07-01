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MEB'den "ortaöğretime geçiş" ile ilgili video

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme süreci kapsamında adayların dikkat etmesi gereken kurallara ilişkin tanıtım videosu ile sıkça sorulan sorular paylaşıldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
MEB'den "ortaöğretime geçiş" ile ilgili video

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sosyal medya hesabında, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme süreci kapsamında adayların dikkat etmesi gereken kurallara ilişkin tanıtım videosu ile sıkça sorulan sorulara yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabında yer alan videoda, ortaöğretime geçiş kapsamında tercih başvuru sürecinin başladığı hatırlatıldı.

Tercih işlemlerine başlamadan önce tercih ve yerleştirme kılavuzu ile okul tercih listelerinin incelenmesi uyarısında bulunulan videoda, kılavuz ile listelere "www.meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Adayların, e-okul sistemi üzerinden kendilerinin ya da herhangi bir okul müdürlüğünde velileriyle beraber tercihlerini yapabileceği anlatılan videoda, tercihlerin, başvuru süresi içinde velilerle okul müdürlüklerine gidilerek onaylatılması gerektiği de vurgulandı.

Merkezi sınava giren adayların, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 başlıkta tercih yapabileceği belirtilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle yerel yerleştirme okul tercihi yapmanız gerekmektedir. Yerel yerleştirme okul tercihi yapmazsanız, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar için tercih ekranınız açılmayacaktır. Yerel yerleştirme işlemleri, kayıt alanınız, okul başarı puanınızın üstünlüğü ve 8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayınızın azlığı kriterlerine göre yapılacaktır. Yerel yerleştirme ekranında ilk 3 okulu kayıt alanınızdan seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabilirsiniz. Yerel yerleştirme ekranında tercih yaparken aynı okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz. Yerel yerleştirme için toplam 5 okul tercih etme hakkınız vardır.

Kayıt alanınızdan 5 tercih yapmanız halinde yerleşme şansınız artacaktır. Yerel yerleştirme tercihlerinizi e-okul sistemine kaydettikten sonra isterseniz merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar tercih ekranından da okul tercihi yapabilirsiniz. Merkezi yerleştirme işlemleri, merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Tercihlerinizi e-okul sistemine doğru ve eksiksiz şekilde kaydettikten sonra başvuru süresi içerisinde velinizle beraber ortaokul müdürlüğüne giderek onaylatmayı unutmayınız. Eğitim hayatında başarılar dileriz."

- Sıkça sorulan sorulara yer verildi

Paylaşımda, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kapsamında sıkça sorulan sorulara da yer verildi.

Kılavuzda, "Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyuruların takibini nerden yapmalıyım?", "Okul adları, tercih kodları ve 2018 yılı Türkiye geneli yüzdelik dilimlere nasıl ulaşabilirim?", "Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılması zorunlu mudur?", "Tercih başvurumu onaylattırdım, düzeltme yapabilir miyim?" gibi 32 soru yer alıyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
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  2. ortaöğretime geçiş
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