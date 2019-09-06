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MEB'den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişiklik yaptık. Buna göre bakanlık olarak 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinde kursların her döneminin sonunda izleme araştırması yapacağız. İzleme araştırması ortak sınavlar şeklinde düzenlenecek"- "Bakanlık bu dersler için destekleme ve yetiştirme kurslarına kaynak desteği sağlayacak"- "Liseden mezun olanlar da artık bu kurslardan yararlanabilecekler"

06 Eylül 2019 Cuma 11:08
MEB'den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişiklik yaptıklarını belirterek, "Buna göre bakanlık olarak 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinde kursların her döneminin sonunda izleme araştırması yapacağız. İzleme araştırması ortak sınavlar şeklinde düzenlenecek." dedi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destekleme ve yetiştirme kurslarının tüm il ve ilçelerde öğrencilerin derslerine destek sağladığını anlattı.

Bu kursların aynı zamanda okullar arasındaki başarı farkını azaltmak için de bir fırsat sunduğuna işaret eden Selçuk, "Bu kurslarımızı daha verimli kullanmak için yeni düzenlemeler yaptık. İlk olarak e-Kurs modülü oluşturduk. Bu modül üzerinden tüm kurslarımızı, kayıtlı öğrenciler ve gelişim durumlarını elektronik ortamda izleyebileceğiz." bilgisini verdi.

- "İzleme araştırmalarına büyük önem veriyoruz"

2023 Eğitim Vizyonu'nda izleme araştırmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Selçuk, şunları söyledi:

"2018 yılında 4, 7 ve 10. sınıf seviyelerinde 81 ilde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında izleme araştırması yapmıştık. Bu yaklaşımımızı şimdi destekleme ve yetiştirme kurslarımıza da uygulayacağız. Bu kapsamda destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişiklik yaptık. Buna göre bakanlık olarak 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinde kursların her döneminin sonunda izleme araştırması yapacağız. İzleme araştırması ortak sınavlar şeklinde düzenlenecek. Böylece bu dersler üzerinden kurslarımızın gelişimini ve verimliliğini izleyebileceğiz. Elde edilen bulgularla kurslarımıza geri besleme sağlayacağız. Ayrıca, bakanlık, bu dersler için destekleme ve yetiştirme kurslarına kaynak desteği sağlayacak."

- Okullarda mezunlara ücretsiz kurs müjdesi

Bakan Selçuk, yeni düzenlemeyle ortaöğretim kurumlarından mezun olanların da belirli derslerden bu kurslardan yararlanabilmelerinin önünü açtıklarına dikkati çekerek, "Ortaöğretim kurumlarından (lise) mezun olanlar da artık bu kurslardan yararlanabilecekler. Mezunlara kurslarda ayrı sınıflar oluşturulacak. Belirli dersleri alabilecekler. Ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bazı derslerden kurslarımıza kaynak da sağlayacak." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:08
  1. meb
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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