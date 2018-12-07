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MEB'den okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilere ilişkin açıklama

İstanbul Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'ndeki bazı öğrencilere okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası verilmesinin nedeninin "taciz" iddiasını protesto etmeleri olmadığı bildirildi- Okulda yaşanan olaylar ve öğrencilerle ilgili kararın bütün yönleriyle araştırılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla müfettiş görevlendirildiği belirtildi

07 Aralık 2018 Cuma 19:08
MEB'den okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencilere ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), İstanbul Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerin "taciz" iddiasını protesto ettikleri için ceza aldıklarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

MEB'den, medyada İstanbul Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde, "tacizi protesto ettikleri için öğrencilere ceza verildiği" iddialarının yer aldığı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, okul yönetiminden alınan bilgiye göre, söz konusu öğrencilerin disiplin kuruluna sevkinin nedeninin "taciz" iddiasını protesto etmeleri olmadığı belirtilerek, "Öğrencilerin sosyal medyadan okul yönetimi ve öğretmenlerin görevlerini yapmaya engel teşkil edecek şekilde, tehdit niteliğinde mesajlar paylaşarak, okul içinde hem kendilerinin hem de diğer öğrenci ve personelin güvenliğini tehlikeye atacak eylemleri teşvik edici davranışlarda bulunduklarının tespit edildiği ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu tespitlerden hareketle gerek sosyal medyadan gerekse kamera görüntülerinden tespit edilebilen 5 öğrenciye, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine dayanılarak okul disiplin kurulunca, "5 günlük okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası" verildiği kaydedildi.

Taciz iddiasıyla ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtilerek, okulda yaşanan olaylar ve öğrencilerle ilgili kararın bütün yönleriyle araştırılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:08
  1. açıklama
  2. Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi
  3. meb
  4. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  5. taciz iddiası

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