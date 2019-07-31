MEB'den okul yöneticilerine eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"9 bin müdür yardımcımız için Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim programımıza devam ediyoruz"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "9 bin müdür yardımcımız için Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim programımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde müdür yardımcılarına yönelik mesleki gelişim programının sürdüğünü bildirdi. Programa destek verenlere teşekkür eden Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: "9 bin müdür yardımcımız için Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim programımıza devam ediyoruz. Okul yöneticilerimizle deneyimlerini paylaşan akademisyen, eğitimci ve bürokratlara, katılım gösteren meslektaşlarımıza teşekkürlerimle." Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, Doğan Cüceloğlu, Selçuk Şirin, Kayhan Karlı ve Özgür Bolat gibi isimler seminer verecek.

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