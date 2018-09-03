MEB'den öğretmenlere müjde!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak." ifadesine yer verildi.