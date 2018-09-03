MEB'den öğretmenlere müjde!
Milli Eğitim Bakanlığı, yer değişikliği başvurusu yapan ve atanamayan öğretmenlere ikinci başvuru yapma hakkı tanıdı. Öğretmenler, söz konusu başvuruları 5-7 Eylül tarihleri arasında yapacak.03 Eylül 2018 Pazartesi 19:35
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak." ifadesine yer verildi.