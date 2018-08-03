MEB'den öğrencilere müjdeli haber!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında, Türkiye´nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere 76 ülkeye bin 224 öğrenci gönderilecek.

Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yapmak üzere üniversitelerde öğretim elemanı, Millî Eğitim Bakanlığı´nda milli eğitim uzmanı, diğer kamu kurumlarında ise kılavuzda ilan edilen kadrolara atanacak.

Yurt dışına gönderilecek öğrenciler 45 farklı üniversite ve 17 farklı kamu kurumu adına yurt dışında öğrenim görecek. Geçen yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumlarla beraber, bu yıl ilk defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adına yurt dışına öğrenci gönderilecek.

50 ÜLKEDE 3 BİN 739 ÖĞRENCİ BURSTAN YARARLANIYOR

Bakanlık tarafından, 1929 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamında, üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderme işlemleri başlatıldı. Bugüne kadar bu burslardan yaklaşık 19 bin öğrenci yararlandı. Şu anda yaklaşık 50 ülkede MEB bursundan yararlanan öğrenci sayısı 3 bin 739´a ulaştı.