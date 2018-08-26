MEB'den o iddialara yanıt geldi!

MEB, “Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB’den 2 milyar TL kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi.” başlığıyla servis edilen haberlerle ilgili zorunlu açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Bugün bazı medya organlarında “Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB’den 2 milyar TL kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi.” başlığıyla yayınlanan habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kamuda tasarruf ve israfı önleme tedbirleri çerçevesinde Bakanlığımız tarafından da gerekli çalışmalar başlatılmıştır. İlgili planlamalar öğrenci ve öğretmenlerimize yansıtılmayacak, eğitim ve öğretim kalitesinden taviz verilmeksizin büyük bir titizlik ve hassasiyetle hayata geçirilecektir. “Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB’den 2 milyar TL kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi.” başlığıyla servis edilen haberde, öğrencilerimiz üzerinde mağduriyet algısı oluşturma maksadı taşıyan ifadeler bütünüyle gerçek dışıdır.

HERHANGİ BİR AKSAKLIK OLMAYACAK

Söz konusu düzenlemeler, bütçeye konulan tahmini ödeneklerin yılsonu gerçekleşme durumu dikkate alınarak yapılmaktadır. Özetle;

-Öğrencilerimize sağlanan burs desteği hiçbir aksama olmadan devam edecektir.

- Yatılı öğrencilerimizin ailelerine verilen pansiyon hizmetleri ödeme desteğinden hiçbir kesinti olmayacaktır.

- Özel okul desteği bu eğitim ve öğretim yılında da devam edecektir.

- Yılsonuna kadar hiçbir okul inşaatı durdurulmadan yapımına devam edilecektir.

Bütçemizde yapılan düzenlemeler, Bakanlığımızın öğrencilerimize sunduğu hizmette ve hizmetin kalitesinde aksamaya neden olmayacaktır.